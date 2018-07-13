Tamer Tuna'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Bolu'da devam ettiği yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Bolu'ya gelen Sivas ekibi, buradaki ikinci antrenmanını yaptı.Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma organizasyonlarının ardından şut çalıştı. İdman, açma germe hareketleri ile sona erdi.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da Sivas'ta başladıklarını hatırlatarak, "Sivas'ta oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Orada kaldığımız sekiz gün boyunca hazırlığımızı ve adaptasyon aşamasını iyi geçirdik. Açıkçası iyi de bir takımımız var. 3-4 takviyeyle ligde geçen yılki başarının üzerine çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.Tuna, yeni sezon hazırlıklarının son derece iyi geçtiğini belirterek, "Buradaki koşullar da oldukça iyi. Bazen zeminlerde sorunlar yaşasak da istediğimiz planda gidiyoruz. Sivasspor'un önümüzdeki yıl da hedefleri var. Ligde geçen yılın üzerine koyarak, hem oyun hem de sıralama anlamında daha iyi bir pozisyonda kendimize yer bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgiler veren Tuna, şunları söyledi:"Hazırlık maçlarıyla ilgili programımız zaten var. Burada 2 gün sonra Traktör Sazi takımı ile bir maç oynayacağız. Sonrasında ayın 19'unda bir müsabakamız daha olacak. Ardından iki hazırlık maçı daha yapacağız. Bunlardan biri, Boluspor ile planlandı. Dördüncü hazırlık maçımızı da Sivas'ta yapacağız. Sonraki dönemde de zaten Ankara'da katılacağımız TSYD turnuvası var. Onunla da hazırlıklarımızı tamamlayıp lige en iyi şekilde girmiş olacağız.""Kamp sürecinde aramıza katılan oyuncular olacaktır"Tamer Tuna, transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Aramıza yeni katılan oyuncular olmuştu. Eksik mevkilerimiz bulunuyor. Bu mevkilerle ilgili çalışmalarımız da hep vardı. Görüştüğümüz, pazarlık halinde olduğumuz oyuncular var. Yönetimimiz zaten iyi çalışmalar yapıyor. Kamp sürecinde aramıza katılan oyuncular olacaktır." şeklinde konuştu.Yeni sezondaki hedefleriyle ilgili ilk mesajını sözleşme imzalarken verdiğini hatırlatan Tuna, "Hedefi hep söyledim. Sivasspor takımının bugüne kadar getirdiği bu imaj ve iyi yönetim ile iyi futbol anlayışını devam ettireceğiz. Biz daha da üste çıkarmak istiyoruz. Hem sıralama anlamında hem de her oynadığımız maçta taraftara, futbol seyircisine keyif verecek oyun anlayışı ve skorlarla mesajımız olacak. Tüm hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.