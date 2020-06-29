Tamer Tuna: "Yenilmezlik serimizi 11 maça çıkardık!"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Tamer Tuna: 'Yenilmezlik serimizi 11 maça çıkardık!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2020 01:28
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gaziantep'e mutlak puan parolasıyla geldiklerini ifade etti.

Takımın ortaya koyduğu oyundan ve azminden memnun olduğunu dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Buraya kazanamadığımızda en azından kaybetmemek üzere geldik. Biz beraberliğe üzülen bir takımız normalde. Son haftalarda bir maç dışında takımımız üst düzey bir futbol oynadı. Yenilmezlik serimizi 10 maçtan 11 maça çıkardık. Oyuncularımız adına çok güzel bir şey. Onların bu duyguyu yaşamasını istiyordum çünkü. İlk yarı karşılıklı dengeli bir oyun vardı. Ama onlara net bir pozisyon vermedik. İkinci yarı 10 kişi kalınca oyunu daha domine ettik. Takımın oyunundan ve disiplininden memnunum."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için