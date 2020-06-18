Tamer Tuna: "Yapılabilecek tüm hataları yaptık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tamer Tuna: 'Yapılabilecek tüm hataları yaptık'
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18 Haziran 2020 23:21
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Alanyaspor'a Türkiye Kupası'nda elendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Tamer Tuna, kötü bir oyun oynadıklarını belirtirken, "Yapılabilecek tüm hataların bir maçta olduğu bir maç yaşadık. Tabii ki iki ayaklı maçlarda, bugüne kadarki iyi performansımız yukarı taşınabilmeliydi, bunu sağlayamadık. Finale çıkmayı çok istedik, geldiğimizde bir hedef vardı, bu da seneye ligde olma hedefi. Bunun için çok performans gerçekleştirdik. İyi kaliteye sahibiz ama o kalitenin varlığı, konsantrasyonunuz ve özelliklerinizi yansıtabilmeniz ile çıkıyor. Finale çıkabilirdik, o gücümüz vardı ama ortaya koyamadık. Artık lige devam edeceğiz, tek hedef lig kaldı." dedi.



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