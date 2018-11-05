TAMER TUNA: "ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇI KAZANAMAMANIN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Demir Grupsahasındaile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Çok istediğimiz bir maçı kazanamanın üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kazanmak istedikleri bir maçtan kazanamamanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Tuna "Oyunun başlangıcında aslında Muhammed'in sakatlanması, Kone'nin oyuna sonradan dahil oluşu bir kere başlangıç adına bizim adımıza olumsuz başlayan bir maçtı ama mücadele edip çok fazla isteyerek bu maçı kazanmayı arzuladık, bunu gösterdik. Ama bazen arzu ve istek çok fazla oyunun önüne geçebiliyor. Bugün, bugüne kadar oynadığımız iyi oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık. Oyuncularımızın mücadelesi, iki takımın ortaya koyduğu arzu üst seviyedeydi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı hamleler yapabiliyorsunuz. Kadromuz kısıtlı olduğu için isteklerinizi tam olarak yansıtamıyorsunuz. Bu anlamda da biraz kısıtlılık yaşadık. Sonuçta kaybedilmiş 2 puan olarak bu maçtan ayrılıyoruz. Konyaspor iyi mücadele etti. Kırmızı karttan sonra da oyunu tutmayı başardılar. Çok istediğimiz bir maçı kazanamamanın üzüntüsü içerisindeyiz" diye konuştu.