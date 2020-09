Tamer Tuna: 'Ülke futboluna değer katacağız'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'e değer katan bir takım olmak istediklerini söyledi.



Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, potansiyeli çok yüksek bir kent olan Antalya'yı, sportif başarıyla da yukarılara taşımak istediklerini belirtti.



Kırmızı-beyazlı takımın her yıl Avrupa'da yer almasının istendiğine dikkati çeken Tuna, "Bunu yıllara yaymak gerekiyor. Bu sene Avrupa hedefini yakalasak bile gelecek sezon onun çok altında bir takım değeri bulabilirsiniz. Türkiye ligi böyle bir lig. Hedeflerin erken konulduğu, sürekliliğin yaşanmadığı, sürecin değil sonucun önemli olduğu bir lig yaşıyoruz." diye konuştu.



Geçen yıla göre takım bütçesini yüzde 20-30 aşağıya çekmek zorunda kaldıklarını aktaran Tuna, iyi yönetilen bir kulüp olduklarını ve bu istikrarla hedefleri yakalayabileceklerini dile getirdi.



Tuna, "Sadece Antalya'ya değil ülke futboluna, lige değer katan bir Antalyaspor olmak istiyoruz. Bu hedefle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Antalya'nın inanılmaz güzellikleri var"



Antalyaspor'a geçmiş yıllarda Samuel Eto'o ve Samir Nasri, son olarak da Lukas Podolski gibi yıldızların geldiğine işaret eden Tuna, şöyle devam etti:



"Antalya'nın inanılmaz güzellikleri var. Müthiş bir coğrafya. Burada yaşadığımız için çok şanslıyız. Antalyaspor'un marka değeri yüksek bir şehri var. Her oyuncunun oynamak istediği, ailesinin, çocuklarının yaşayabileceği sosyal bir şehir. İnanılmaz bir taraftar var. Kulüp, tesisler güzel. İyi yönetiliyor. Gelen büyük futbolcuların da burayı tercih etmesinin en büyük nedeni bunlar. Bize olan talepleri de görüyoruz. Çok daha iyi kadrolar kurulabilir. Çok iyi oyuncular gelebilir ama bu ekonomik anlamda süreç gerektiriyor."



- "Geçen yıl 19 oyuncumuz gol attı"



Daha fazla puan ve skor arayan bir takım olacaklarını anlatan Tuna, özellikle gol noktasındaki üretenliklerine dikkati çekti.



Geçen yıl ligin en fazla topla buluşan takımlarından olduklarına değinen Tuna, sözlerine şöyle sürdürdü:



"Hazırlık evresinde hem kontra ataklarla hem de pas oyunuyla oynayabilen bir takım görüntüsü sergilemeye çalıştık. İyi savunma yapmadığınız zaman hücum şansına sahip olamıyorsunuz. Gol yollarında etkili olabilecek Dever Orgil, Serdar Özkan, Sidney Sam gibi oyuncuları transfer ettik. Genç Gökdeniz de geçen yıl çok gol attı. Bu oyuncularımızın bize katkısı çok önemli. Geçen yıl 19 oyuncumuz gol attı. Aynı çeşitliliği bu yıl da yakalamalıyız. Bunu yakalayamazsak forvet oyuncularının açığı kapatması gerekiyor."



Taraftarların kendileri için itici bir güç olduğunu dile getiren Tuna, geçen yıl taraftarın büyük desteğini gördüklerini vurguladı.



Taraftarların enerjisini stadyumda olmasalar da hissettiklerini belirten Tuna, "Pandemi nedeniyle belki yanımızda olmayacaklar ama desteklerini hissedeceğiz. Sağlık her şeyden önemli. Taraftarlarımızı bu yıl mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.