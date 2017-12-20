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Tamer Tuna, Şenol Güneş'i yakaladı

Sergen Yalçın'ın ekibinde iyi işler yaptı, Beşiktaş'ın iki şampiyonluğunda görünmez kahramandı. Kariyerinde yeni bir sayfa açıp Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna, 16 hafta sonunda Şenol Güneş'le aynı puanı topladı, zirve hesapları yapmaya başladı.

Tamer Tuna, Şenol Güneş'i yakaladı
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20 Aralık 2017 11:59
Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e damgasını vurmaya devam ediyor. Üst üste Akhisarspor, Karabük ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'u da yenerek adeta şaha kalktı. Göztepe, bu sezon 2. kez 4'te 4 yaparak 16 hafta sonunda 30 puana ulaştı. Sarı-Kırmızılılar 16. hafta baz alındığında Süper Lig'deki tarihinde en fazla puan topladığı sezonu yaşarken teknik direktör Tamer Tuna büyük alkış aldı.

TÜM SORUMLULUĞU ALDI

Sergen Yalçın'ın Sivasspor ve Gaziantepspor'da yardımcılığını yaptıktan sonra Şenol Güneş'in ekibinde ikinci adam olarak çalışan ve Siyah-Beyazlılar'ın 2 şampiyonluğunda görünmez kahraman olan genç hoca, teknik direktörlük yapma kararı aldıktan sonra Göztepe'de işe başladı. Süper Lig'e yeni çıkan takımın kurulmasında tüm sorumluluğu üstlenen Tuna, kendisini ispatlamakla kalmadı, ayrıca Şenol Güneş'le aynı puanı toplayarak büyük takdir kazandı.


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