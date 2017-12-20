Tamer Tuna, Şenol Güneş'i yakaladı

, 14 yıl sonra döndüğü

'e damgasını vurmaya devam ediyor. Üst üste Akhisarspor, Karabük ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'u da yenerek adeta şaha kalktı. Göztepe, bu sezon 2. kez 4'te 4 yaparak 16 hafta sonunda 30 puana ulaştı. Sarı-Kırmızılılar 16. hafta baz alındığında Süper Lig'deki tarihinde en fazla puan topladığı sezonu yaşarken teknik direktör

Tamer Tuna

büyük alkış aldı.

Sergen Yalçın'ın Sivasspor ve Gaziantepspor'da yardımcılığını yaptıktan sonra Şenol Güneş'in ekibinde ikinci adam olarak çalışan ve Siyah-Beyazlılar'ın 2 şampiyonluğunda görünmez kahraman olan genç hoca, teknik direktörlük yapma kararı aldıktan sonra Göztepe'de işe başladı. Süper Lig'e yeni çıkan takımın kurulmasında tüm sorumluluğu üstlenen Tuna, kendisini ispatlamakla kalmadı, ayrıca

Şenol Güneş







'le aynı puanı toplayarak büyük takdir kazandı.

GöztepeSüper Lig