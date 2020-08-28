Tamer Tuna: 'Savunmada eksiğimiz var'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, oynayacakları hazırlık maçları ile lige en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.



Tuna, yaptığı açıklamada, istedikleri seviyeye gelmek, oyunun ve oyuncuların gelişimini tamamlamak için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.



42 lig haftasında 40 maçı yapmanın futbolcuların daha önce hiç karşılaşmadığı bir durum olduğunu ifade eden Tuna, "Oynayacağımız hazırlık maçları ile lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezonki maç dönemleri ve oyuncuların oynadıkları maç sayıları anlamında hiç yaşanmayan bir sezonu geride bıraktık. Bu sene ise aynı periyodun tam tersi olarak bir takvim yaşayacağız." diye konuştu.



Tuna, geçen sezon 20 maç ve üzerinde forma giyen sadece 5 oyuncularının olduğunu hatırlattı.



Bu sezon görev dağılımı anlamında çok fazla oyuncuya şans verilecek olsa da istikrar anlamında sorun yaşanabileceğini savunan Tuna, "Takımları en çok zorlayacak olan durum budur. 40 maçı hiçbir oyuncumuzun oynayamayacağını öngörüp, sakat ve cezalıları da varsayarak, mevcut durumumuzla ilgili tespitlerde bulunuyoruz. Hazırlık aşamamızı bu durumun teşhis ve tedavisi için değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Fikstürün maç sırasını değerlendirmek yerine takvimi değerlendirmenin daha doğru olacağını anlatan Tuna, sıkışık bir karşılaşma trafiği olacağına dikkati çekerek, "Bu durum tüm takımlar için geçerli. Hazırlanamamış olmak, transferlerin tamamlanamamış olması, çok değişkenlikler getirecektir. Hem oyunumuzu hem de oyuncularımızın takıma katkılarını düşünürsek, bu sezonun çok verimli olacağını öngörebiliyoruz." şeklinde konuştu.



"Acele etmiyoruz, sabırlıyız"



"Eksik bölgelerimizin farkındayız ve yeni transferler olacak." diyen Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Savunmada oyuncu sayısında eksiğimiz var. Yeni transferlerin yanı sıra altyapımızdan oyuncular dahil ettik. Gençlerin de şans bulacağı bir sezon olacak. Transferin her dönem takip edilmesi gereken bir çalışma olduğunu biliyoruz. Acele etmiyoruz, sabırlıyız. Tabii ki gelen oyuncu sayısı giden oyuncu sayısının altında ama kadro yetersizliğimiz yok. Gelecek oyuncularımızla birlikte sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza, fikstürün ilk 7-8 haftasında istediğimiz seviyeye geleceğimize inanıyoruz."



Tuna, 31 Ağustos'ta Fenerbahçe ile yapacakları maçla başlayacak The Land of Legends Cup turnuvası için ise, "İyi bir turnuva olacak. Ligin başlamasına iki hafta kala iki hazırlık maçı yapacak olmamız, kendimizi görmemizi ve eksiklerimizi fark etmemizi sağlayacak. Umarız bizim adımıza sakatlıksız bir süreç olur. Çok değerli bir turnuva olacak. Oyun ve motivasyon anlamında bize çok faydalı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



