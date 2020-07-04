Tamer Tuna: 'Ne olursa olsun, bize yakışmayan bir gol'

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları maç sonrasında konuştu.



Tuna, Başakşehir'in attığı ilk gol için, "Biz bu konuda 2. yarının başında da böyle bir hadise yaşadık ve topu auta bıraktık. Bu tür mücadelelerde konsantrasyonumuzu sağlamamız gerekiyor. Bize yakışmayan bir gol yedik, bence oyunda kalsaydık daha iyi olabilirdi. Gol atacak bir pozisyonda Podolski'nin sakatlığı ve gol yiyerek dönüş oldu. Fair-Play futbolda her zaman oldu ve olmaya devam edecek." dedi.



