Tamer Tuna: "Ne olursa olsun, bize yakışmayan bir gol"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Tamer Tuna: 'Ne olursa olsun, bize yakışmayan bir gol'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2020 23:41
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları maç sonrasında konuştu.

Tuna, Başakşehir'in attığı ilk gol için, "Biz bu konuda 2. yarının başında da böyle bir hadise yaşadık ve topu auta bıraktık. Bu tür mücadelelerde konsantrasyonumuzu sağlamamız gerekiyor. Bize yakışmayan bir gol yedik, bence oyunda kalsaydık daha iyi olabilirdi. Gol atacak bir pozisyonda Podolski'nin sakatlığı ve gol yiyerek dönüş oldu. Fair-Play futbolda her zaman oldu ve olmaya devam edecek." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için