Tamer Tuna: 'Mağlubiyetin sorumluluğunu alıyorum'

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.



Tamer Tuna, 1-0 önde oldukları halde kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Oyunun ikinci yarısında geçiş oyununa dönebileceğini de bilerek hamlelerimizi de buna göre yaptık. Lig lideri şampiyon adayı bir takıma karşı pozisyonlar ürettik mi? Evet ürettik. En olumlu pozisyonları ortaya koyabildik fakat 60. dakikadan sonra biraz orta sahamızla ilgili takımdan oyun disipliniyle ilgili kopuşlar oldu." diye konuştu.



Tuna, fiziksel de kendi açılarıyla ilgili sorunlar olduğunu ifade ederek, "Buradan kazanarak ayrılmak istedik, bunu başaramadık, Ankaragücü'nü tebrik ediyorum." dedi.





İLGİLİ VİDEO