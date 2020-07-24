Tamer Tuna: 'İnandık ve başardık'

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları sezonun son maçının ardından konuştu.



İyi bir sezon sonu geçirdiklerini kaydeden Tuna, "Takımımla gurur duyuyorum. Bizler de önemli tecrübeler kazandık. Ligde kalmaya inandık, başardık. Pandemi öncesi 30, sonrası 15 puan kazandık. Transferlerimiz çok maç eksiğiyle geldi ama adaptasyon sağladık. Gelişimin yaşı yok, 30 yaş üstü oyuncular da bunu gösterdi" dedi.



