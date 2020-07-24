Tamer Tuna: "İnandık ve başardık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Tamer Tuna: 'İnandık ve başardık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2020 23:36
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları sezonun son maçının ardından konuştu.

İyi bir sezon sonu geçirdiklerini kaydeden Tuna, "Takımımla gurur duyuyorum. Bizler de önemli tecrübeler kazandık. Ligde kalmaya inandık, başardık. Pandemi öncesi 30, sonrası 15 puan kazandık. Transferlerimiz çok maç eksiğiyle geldi ama adaptasyon sağladık. Gelişimin yaşı yok, 30 yaş üstü oyuncular da bunu gösterdi" dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için