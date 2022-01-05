Tamer Tuna: 'Hücuma 1 ya da 2 oyuncu düşünüyoruz'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ikinci yarı öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklama yapan Tuna, kendilerini ligin ikinci yarısında zorlu maçların beklediğini belirtti.



Hedeflerinin hiç bitmeden devam edeceğini aktaran Tuna, "Bizim yaptığımız planlamalar, hem iyi futbol seyrettirme hem de sonuç alabilme amaçlı. Adanaspor maçı ile birlikte daha da fark oluşturacağımızı düşünüyorum. Bu konuda bize güvenebilirler." dedi.



Adanaspor maçında taraftarlara iyi futbol seyrettireceklerine inandığını dile getiren Tuna, "Her türlü desteği göreceğimizi düşünüyorum. Oyuncuların gelişimini yakından görecekler. Umarım son bitiş düdüğüne kadar taraftarımız takımımızın yanında olur. Süper Lig yolunda tüm mücadelemizi ortaya koyacağız." diye konuştu.



Transfer süreçlerini çok fazla yaşayan bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Tuna, şu görüşlerini paylaştı:



"Sabırlı olmak gerekli. Transfer sürecinin net tarihleri belli. Hangi mevkilere ihtiyaç var ve nerelere alınacağı yönünde biz çok netiz. Yabancı oyuncuların mukaveleleri de belirleyici olacak. Belki yarından itibaren gelecek oyuncular olabilir. Pazartesi gününden sonra aramıza katılacak oyuncular olacak. Bütçe de çok önemli. Ödemelerle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesi gerekir. Onlar da yapılıyor. Ödeme planlarını ve transfer matematiğini yapıyoruz. Transfer kesinlikle olacak. Bu bir ihtiyaç. Giden oyuncularla ilgili de çok önemli. Benim de telefonla yaptığım transfer görüşmeleri oldu."



Tuna, Bursaspor'un geleceğiyle ilgili planlamalarının olduğunu aktararak, "Bizde Vakıfköy'den yetişen 14 oyuncu var. Türkiye liglerinde 100'lerce oyuncu var. Gidenler olabilir. Bence esas önemli olan, neden bu duruma gelindiğidir. Benim için isim önemli değil. Her oyuncu sorumluluk taşımalı." ifadelerini kullandı.



Bursaspor'un altyapısının futbolcu fabrikası olduğunu belirten Tuna, "Altyapıda 200'ün üzerinde lisanslı futbolcumuz var. Binlerce çocuğun içinden geliyorlar. Bu çocuklar nasıl Bursaspor'a para kazandırmadan gitmeyi düşünüyor, bu da ciddi bir durum. TFF 1. Lig'de olunmasına rağmen ciddi kontratlar veriliyor. Ona rağmen oyuncuların tavırları şaşırtıyor. Artık Süper Lig'e bile milyon dolarlara oyuncular gitmiyor. Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör'e de teklifler olduğu söyleniyor. Gidip oynayabilmeliler ama değer ölçüsü de çok önemlidir." şeklinde konuştu.



Tuna, takımdaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalıştığını anlatırken, "Kulübe yük olduğunu düşünüyorum. Kadro dışında yabancı oyuncu da bırakmak istemiyorum. Transfer mevkileri önemli. Kadroda biraz dengesizlik var. Savunma anlamında görüştüğümüz oyuncular mevcut. Basına yansıyan oyunculardan doğru olan var, yanlış olan var. Yarından sonra transferle ilgili gelişmeleri göreceğiz. Ofansif yönde de 1 ya da 2 oyuncu düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





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