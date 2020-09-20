Tamer Tuna: 'Fenerbahçe, Nazım ile anlaştı'

Antalyspor teknik direktörü Tamer Tuna, hem Beşiktaş ile oynadıkları maçı hem de Nazım Sangare'nin transfer sürecini değerlendirdi.



NAZIM, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI



"Nazım hakkında her şey basına yansıdığı gibi. Beşiktaş devredeydi önce ama finansal konularda anlaşılmadı. Fenerbahçe ile kulübümüz şu an anlaştı diye biliyoruz. Nazım milli takımın da oyuncusu, inanılmaz özelliklere sahip. "Nazım oyun planımızda önemliydi, hafta içi de hep çalıştık. Bu da bizi etkiledi. Takımını direkt etkileyen bir bek."



SERGEN HOCAYLA KONUŞUYORUZ



"Çok fazla görüntülü de konuşuyoruz, şimdi de arayacağım çıkınca, Sergen Hoca'ya büyük geçmiş olsun. Burada olmasını çok isterdim, çok senelerimiz birlikte geçti. İnşallah sağlığına kavuşup takımın başına geçip uzun yıllar Beşiktaş'ın başında kalacaktır."



TOP RAKİPTEYKEN ÇOK İYİYİZ



"Topu Beşiktaş'a bırakmak istedik ama çok izin verdik gibi oldu. Yapmak istediklerimiz orada başlıyordu. Top rakipteyken kontrol sağlayabilen Türkiye ve Avrupa'da ender takımlardan biriyiz. Namağlup seriyi yakalarken en büyük gücümüz buydu."



FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK



"Topa sahip olduğumuzda o kadar yararlanabileceğimiz zaaflar vardı ki bunları iyi kullanamadık. Bu oyuncu özelliğinden de kaynaklanıyor. 63-64'ten sonra bunu sağladık, topa sahip olan oyuncuları oyuna alınca."



GÖKDENİZ'İ TEBRİK EDİYORUM



Gökdeniz'i de kutluyorum. Çocukluğumdaki şeyleri gördüm onda. Biz de kenar mahallelerden çıkarak geldik. Gol atmasından dolayı çok mutluyum, ilk maçı, büyük konuşmamalıyız, ben onun çok iyi olacağını düşünüyorum."



BEŞİKTAŞ'I TANIMAK İSTEDİK



İlk yarı Beşiktaş'a yapmak istediğimiz rakibi tanımakla ilgiliydi. Kreatif oyuncularını, Mensah buna en sahip oyuncu, onlara karşı hata yaparsak gol yiyebileceğimizi biliyorduk. Oyun öyle gelişti. 1-0'dan sonra da gol yiyebilirdik."



BİR PUAN YETERLİ Mİ?



"İkinci golü yemediğimizde kazanabilecek seviyeye getireceğimizi gösterdi oyun. Hamleleri de onu görerek yapabildik. Bugün burada 1 puan kazandık. Geçen sezon deplasman mağlubiyeti almamıştık, bu alışkanlık belki de, onun da enerjisi vardı bugün.



Oyunumuzun ve oyuncularımızın kendi oyunlarının gelişimini gördükçe daha da mutlu oluyorum."







