Tamer Tuna'dan Samsunspor'a cevap

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 'teknik direktör' konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta adı kırmızı-beyazlı ekiple anılan teknik direktör Tamer Tuna'nın; Başkan Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal'la bir araya geldiği öğrenildi.



TEKLİFİ KABUL ETMEDİ



Hedef Halk'ın haberine göre; Yıldırım, Aztopal ve Tuna görüşmesi İstanbul'da bir restoranda akşam yemeğinde gerçekleşti. Başkan Yüksel Yıldırım, Tamer Tuna'ya resmi teklifte bulundu. Ancak genç teknik adam teklifi kibarca geri çevirdi. Tamer Tuna'nın, takım çalıştırmayı düşünmediğini Başkan Yıldırım'a ilettiği öğrenildi.











