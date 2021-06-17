Tamer Tuna'dan Samsunspor'a cevap

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Tamer Tuna arasında beklenen zirve İstanbul'da gerçekleşti. Tamer Tuna'nın Yıldırım'ın teklifine cevabı; "Takım çalıştırmayı düşünmüyorum" şeklinde oldu.

, Fotoğraf; AA
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Tamer Tuna'dan Samsunspor'a cevap
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17 Haziran 2021 13:44
Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 'teknik direktör' konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta adı kırmızı-beyazlı ekiple anılan teknik direktör Tamer Tuna'nın; Başkan Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal'la bir araya geldiği öğrenildi.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Hedef Halk'ın haberine göre; Yıldırım, Aztopal ve Tuna görüşmesi İstanbul'da bir restoranda akşam yemeğinde gerçekleşti. Başkan Yüksel Yıldırım, Tamer Tuna'ya resmi teklifte bulundu. Ancak genç teknik adam teklifi kibarca geri çevirdi. Tamer Tuna'nın, takım çalıştırmayı düşünmediğini Başkan Yıldırım'a ilettiği öğrenildi.

 

 


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