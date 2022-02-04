Tamer Tuna, Bursaspor'da devam etmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, transfer tahtası açılmasa da takımda kalmak istediğini bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, ligin 23'üncü haftasında oynayacakları Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tamer Tuna, Bursaspor'un içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, geliş süreçlerinde birçok şeyi planladıklarını ve buna göre göreve başladıklarını belirtti.



İlk haftalarda başarılı olduklarını vurgulayan Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii ki her zaman istediğiniz gibi olmayabilir. Futbol böyle, küme düşerseniz tekrar küllerinizden doğabilirsiniz ama stratejilerinizi, prensiplerinizi birlikte yaşamadığımız sürece maalesef sonucuyla, sonuçlarıyla değerlendirdiğimiz transferler öncesinde denetim yapmayıp, bu transferleri eleştirmeyip sezon başı yönetim geldiğinde, sezona başlarken yapılan bütçeyi eleştirmeyip sonrasında eleştiren insanlar olduğumuz için Bursaspor'un bu noktaya gelişinin kaçınılmaz olduğunu fark ettik."



Tuna, Bursaspor'un olayları hassasiyet ve hisleriyle yaşayan sayılı camialardan olduğunu ifade etti.



Takımı yüzüstü bırakıp gitmeyeceğini aktaran Tuna, "Çalışmadığım hiçbir günün hakkını talep etmeyeceğim. Oyuncu satışları, diğer konular tamamen bizim dışımızdaydı. Bursaspor'un imajı, adı, 5 milyon lira çok küçük para değil, ekmeğin değerini bilen insanlarız ama Bursa şehrinde, Bursaspor'un imajının 5 milyon liraya tahta kapalı diye gündemi meşgul etmesi içimi acıttı. Söylenişim tamamen bundandı, bu konuda çok üzgünüm. Burada bu konuları konuşmak bile bana yakışmıyor." değerlendirmesini yaptı.



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Tamer Tuna, bir sonraki sezon Süper Lig'e çıkma hedefiyle yola devam ettiklerine değindi.



Bu sezon önlerinde zor bir fikstür olduğunu belirten Tuna, transferin açılması halinde yeni oyuncuların takıma dahil olabileceği bilgisini verdi.



Bursaspor'un bir oyuncuya 900 bin avro maliyet oluşturacak lüksünün olmadığına dikkati çeken Tuna, sözlerini şöyle tamamladı:



"Transfer tahtası açılsa da açılmasa da bu süreçte devam etme arzum var; yeni yönetim geldiğinde yüzüstü bırakmamamdan dolayı. Evet bu ay da yüklü alacağım var. Mayısa kadar erteleyip bir kuruş istemeden devam edebilirim. Çünkü oyuncu ödemeleri yapmaları en büyük arzum. Önümüzü görmemiz lazım. Ben kariyerim adına burada kalmak risk olsa da bu sorumluluğu taşımaya devam edeceğim.



Batuhan ile Kerem kampa geldi. Taha'nın dahi sezon sonuna kadar bizde kalsın diye konuştuk, bu 3 oyuncuyu da sezon sonuna kadar kadroda görmek istedik. Kulüp inisiyatifi, maddi kaynak getirirse gidebilirler hiç sorun yok. Kampa geldiler. Trabzonspor da 'Siz orada devam edeceksiniz' demiş ama yine menajer oyunları. Geldiler kampımıza katıldılar, çocuklara 'antrenmana çıkmayın' menajerler tarafından denilmesine rağmen sağ olsunlar çıktılar. Bir baktık, kontratları orada 1,5 milyon lira ile kontrat yapılmış. Sonra Deniz Kolgu'nun bana beyan ettiği, çocukların menajerleri bu rakamları talep ediyor. En suçsuz, oyuncularken, kamptan ayrılıp gitmek zorunda kaldılar. Olay transfer tahtasına bağlandı. Transfer tahtasına bağlı değildi. Yeniden sözleşme yapacaklar, Trabzonspor'un kontratını karşılayan olarak devam edecektik. Sezon sonunda Trabzonspor'a devam edeceklerdi."





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