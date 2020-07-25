Tamer Tuna: 'Bu ağlayan sistemden utanıyorum'

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları sezonun son maçının ardından konuştu.



İyi bir sezon sonu geçirdiklerini kaydeden Tuna, "Takımımla gurur duyuyorum. Bizler de önemli tecrübeler kazandık. Ligde kalmaya inandık, başardık. Pandemi öncesi 30, sonrası 15 puan kazandık. Transferlerimiz çok maç eksiğiyle geldi ama adaptasyon sağladık. Gelişimin yaşı yok, 30 yaş üstü oyuncular da bunu gösterdi" dedi.



Tuna, Fraport TAV Antalyaspor'un ligin ikinci yarısında çıkışa geçtiğini, salgın nedeniyle lige verilen arayı da iyi değerlendirdiğini aktardı.



Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile tüm yönetime ve taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Tuna, "Antayaspor takımıyla gurur duyuyorum. Puan kazanımları aile, takım oluşumuzdan kaynaklanıyor. Bazı sonlar birçok şeyin başlangıcıdır. Sezonu 45 puanla bitirdik. Gelecek sezon düşme hattının çok uzağında, ligde hedefi olan, seyir zevki yüksek bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.



Tuna, TFF Tahkim Kurulu'nun 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili karara itirazları reddetmesine ilişkin soru üzerine de kolektif şekilde çözülebilecek sorunlarla alakalı fikir birliğinin olmadığını, meselenin yerli ve yabancı değil, zihin ve fikir sorunu olduğunu, "bu ağlayan sistem"den utanç duyduğunu söyledi.







