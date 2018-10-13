Tamer Tuna: 'Beşiktaş'a teknik direktör olabilirim'

"DEMBA BA İLE İLGİLİ HİÇ BİLİNMEYEN ŞEYLER VAR"

"BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR OLACAK KAPASİTEM VAR"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün sorularıyla katıldığı, Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ajans Saati programında flaş açıklamalarda bulundu.Siyah-beyazlı takımda geçirdiği süreçlerin kendisine katkı sağladığını belirten Tuna,şeklinde konuştu.Geçen sezon Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde Fikret Orman'ın Demba Ba için yaptığı açıklamalar ve yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Tamer Tuna,ifadelerine yer verdi.Beşiktaş'ı teknik direktör olarak çalıştırmak istediğini belirten Tuna,şeklinde konuştu.