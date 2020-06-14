Antalyaspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Tamer Tuna açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş karşısında teknik direktör olarak ilk kez kazanan Tamer Tuna: "Beşiktaş'ı yenerek bir anlamda tehlikeli bölgeden de uzaklaştık. Bugün istatistikler bizim açımızdan biraz ters ancak maçın 35. dakikasına kadar Beşiktaş'a pozisyon vermedik ama ikinci yarı biraz daha farklı oldu. Takım savunmasında çok iyiyiz, Beşiktaş'ın pas yapmasına izin verdik, biraz da takım savunmamıza güvendik, iyiydik. Üç aya yakın süren ayrılıktan sonra Beşiktaş karşısında kazanmak bizi çok mutlu etti ve biraz da olsa nefes aldırdı" dedi.



Birçok fedakarlık yaptıklarını dile getiren Tamer Tuna, "Bugüne gelen kadar çok fazla fedakarlıklar gösterdik ve Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyet bir anlamda bu fedakarlıkların da ödülü oldu. Sergen hocayla iki sezon birlikte çalıştık, Şenol hocayla çalıştık, çok büyük tecrübeler elde ettik. Şenol hocayla daha üç gün önce beraberdik. Beşiktaş'a karşı kazanmak ya da Sergen Yalçın'a karşı kazanmanın bende herhangi bir hırsı yok, normal bir galibiyet" şeklinde konuştu.



Basın toplantısında yenilmezlik serisinin devam ettiğini hatırlatan Tuna şunları kaydetti:



"Buraya 8 maçlık yenilmezlik serisiyle gelmiştik. İlk yarıda içinde bulunduğumuz durumun ardından ikinci yarıdaki tablo bizim adımıza güzel. Bugün Beşiktaş'ın zayıf yönlerini kullandık. İki kanat oyuncumuz ve Podolski ile öne geçeceğimizi biliyorduk. İkinci golden önce Beşiktaş'ın pozisyon bulduğu bir görüntü vardı. İlk yarıda başka pozisyon vermedik. Ofansif olarak iyi oyuncularımız var. Takım savunmasını iyi kullanmak zorundaydık. İkinci yarıda pozisyon versek de kazanarak ayrılmak güzel."



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlamasına değinen Tamer Tuna, "Ülkemizde çok önemli fedakarlıklar var. Beşikteki bebekten yaşlılarımıza kadar herkese, sağlık çalışanlarımıza, emniyet çalışanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Değişim başladı, hayat normale yavaş yavaş dönüyor. Taraftarsız oyun da bunun bir parçası. Onlarla buluşmak adına da bugün bir adım oldu. Başlangıç güzel, inşallah sonu da güzel olur." ifadelerini kullandı.



