Tamer Tuna: 'Ankaragücü'nden özür dilerim'

1-0 kazandıkları maç sonrasında küme düşen MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" dileyen'un teknik direktörü, "Futbolda olağan bir şeydi. Ankaragücü son haftalardaki iyi mücadelesini, oyununu, bugün de kazanarak sürdürmek istedi. Fakat kazanan biz olduk. Tabii ki ortada bir acı varken kazanmaktan dolayı o mutluluğumuz yok." ifadelerini kullandı.Tuna, sezonun ikinci yarısında sürekli üzerine koyan bir oyun sergilediklerini belirterek, şöyle devam etti:"Özellikle pandemi döneminde çalışmalarımızı tüm oyuncularla iyi geçirmemiz, pandemi sonrası aldığımız sonuçlara büyük etken oldu. Bu anlamda da takımımı tekrar tebrik ediyorum. Haftaya Galatasaray ile karşılaşacağız. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız."Maçın son bölümünde yaşanan gerginliğe değinen Tuna, "Ankaragücü büyük bir camia. Hepsinden özür dileriz. Açıkçası sınırlarımızı, davranışlarını bilen bir takımla da çalışıyorum. Böyle zamanlarda olabiliyor, insanlar kendi kontrollerini sağlayamıyor. Biz de sinirlenebiliyoruz. O konuda da Ankaragücü camiasından takımım adına özür diliyorum." diye konuştu.