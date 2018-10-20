Tamer Tuna: '60. dakikaya kadar zevk almadım'

Fenerbahçe'nin performansıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Tuna, "Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi, Sivasspor beklediğimiz gibi değildi." şeklinde cevap verdi.

DİLMEN'DEN F.BAHÇE DEĞERLENDİRMESİ Rıdvan Dilmen, NTV'de Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. ''F.BAHÇE'Yİ YORUMLAMAK ÇOK ZOR'' Bir Fenerbahçeli olarak bir Fenerbahçe'yi yorumlamak zor. Muhteşem bir zemin var. Çok bağırmayan bir Sivas taraftar topluluğu var. ''SÜRPRİZ BİR KADRO'' Sürpriz bir Cocu kadrosu. Hasan Ali, İsmail'in birlikte olması sürpriz bir karardır. 1 / 36 Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Fenerbahçe değerlendirmesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe ile berabere 0-0 kaldıkları maçın ardından beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Tamer Tuna'nın sözleri..."Açıkçası oynamak istediğimiz oyun bu değildi. O yaptığımız 15 ortanın daha iyi olması gibi, üretkenliğimizin iyi olduğu maçlar oynamıştık. Kendimizi eleştirebilirim. 60. dakikaya kadar kendi oyunumuzdan zevk almadığımız için Fenerbahçe'yi değerlendiremeyeceğim. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. 0-0'a göre daha çok yüzde yüzlük pozisyona girmemiz gerekirdi. Fiziksel olarak Fenerbahçe'den iyiydik, hepsinde üstündük. Ama Fenerbahçe'nin pozisyonları duran top, oyuncu avantajı ile girdiler. Bizim takım fizikte iyi, istatistikler de gösteriyor. Çok iyi hazırlandık, Robinho'nun yorgunluk sözlerine katılmıyorum."