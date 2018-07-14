Tam da hayata isyan ederken...

Bir saniyeyle hayatta kalan adam...

14 Temmuz 2018 13:20
Tam da hayata isyan ederken...
Bir saniyeyle hayatta kalan adam...


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