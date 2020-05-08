Tam Altın Fiyatı 2020 Bugün

Günlük doğru tam altın fiyatı 2020 öğrenmek için doğru adrestesiniz. Altın fiyatlarına ilişkin en doğru güncellemeleri sizler için yapmaya devam ediyoruz. Altının en doğru saat olarak Tam altın fiyatı diyerek yapılan aramalar bulunuyor. Altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan tam altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı.Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.694 dolar seviyesinde bulunuyor.Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.Tam altın 2.582,00 TL alış 2.622,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.Gram altın alış 390,49 TL, 391,21 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.Çeyrek altın alış fiyatı 626,10 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 640,40 TL'den işlem görüyorYarım altın fiyatları 1.260,00 TL alış 1.281,70 TL satış fiyatından işlem görüyorTam altın, Cumhuriyet Altınları T.C. Darphane ve Damga Matbaasında basılır ; sarraf ve kuyumcular başta olmak üzere, isteyen her vatandaş 1 kilonun üzerindeki 24 AyarAltını buraya vererek Cumhuriyet altını bastırabilirler. Cumhuriyet altını bastırmak için 24 ayar standart külçe altın(1 kilo) ve 22 ayar (917,6 milyem) analizi yapılmış standart dışı külçe altınlarda verilebilir. 1928 Harf devriminden sonra Cumhuriyet altınlarının üzerinde latin harfleriyle motifli yazılarla basılmaya başlandı.Cumhuriyet altınlarının ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi ve basım tarihi yazılıdır. 1930 yıllarında dünya ekonomisindeki durgunluktan, Türkiye ekonomisi de olumsuz etkilendiğinden, Cumhuriyet altınları basımı 1937 yılına rastlar. Altın ithalatının kısıtlı olduğu dönemlerde, Cumhuriyet Altını basımı biraz daha sıkıntılı oluyordu.1984 yılında Altın ithalatı serbest bırakıldıktan sonra, T.C. Darphane ve Damga Matbaasında atın bastırma işlemleri daha kolaylaştı.