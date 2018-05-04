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Talisca'yı izlemek için İstanbul'a geliyorlar

Brezilya Milli Takımı yetkilileri, Anderson Talisca'yı izlemek için Beşiktaş - Kayserispor maçında tribünde yer alacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Talisca'yı izlemek için İstanbul'a geliyorlar
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04 Mayıs 2018 16:35
Brezilya Milli Takımı'nın gözlemcileri, Dünya Kupası kadrosunu belirlemeden önce Avrupa'da oyuncu izlemelerini sürdürüyor.

Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin teknik heyetinde yer alan Matheus Bachi ve Sylvinho, bu hafta sonu Real Madrid ile Barcelona arasındaki dev El Clasico'yu izledikten sonra Türkiye'ye gelecek ve Beşiktaş - Kayserispor maçında tribünde yer alacak.

Brezilyalı yetkililerin Anderson Talisca'yı yakından takip edeceği ve Adriano'nun durumunu da gözlemleyeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz milli maç döneminde Talisca milli takıma çağırılmış ancak süre alamamıştı. Beşiktaş ile Kayserispor, 7 Mayıs Pazartesi günü 20:00'da karşı karşıya gelecek.



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