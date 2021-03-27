Talisca'dan Galatasaray yanıtı: "Ben bir kartalım"

Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca söylentilere yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Talisca'dan Galatasaray yanıtı: 'Ben bir kartalım'
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27 Mart 2021 18:37
Son günlerde Galatasaray ile adı anılan Anderson Talisca'dan transfer yanıtı geldi. Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de Beşiktaş ile özdeşleştiğini ve sadece Beşiktaş'ta oynayabileceğini belirtti.

Galatasaray ile anlaşmadığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok! Türkiye'de ben bir kartalım" dedi.

Çin'de Guangzhou ile 2022 yazına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu, Çin Ligi'nde 47 maçta 30 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.





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