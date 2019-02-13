  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Talisca'dan Benfica için Galatasaray uyarısı!

Beşiktaş ve Benfica'nın eski futbolcusu Anderson Talisca, Galatasaray - Benfica maçı öncesi Portekiz ekibini uyardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Talisca'dan Benfica için Galatasaray uyarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 15:39
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Benfica maçı öncesinde Beşiktaş ve Benfica'nın eski oyuncusu Anderson Talisca'dan açıklama geldi.

Brezilyalı futbolcu, zorlu maç öncesinde Portekiz ekibine seslendi ve ''Galatasaray'ın kadrosu görmeyeli epey değişmiş. O yüzden şu an nasıl bir takım olduklarını bilmiyorum. Ancak taraftarlarının çok ateşli olduğunu söyleyebilirim. Tribünler, Benfica üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır. Buna garanti verebilirim.'' şeklinde konuştu.

''YENİDEN ŞAMPİYON OLMALARINI İSTERİM''

Eski takımına da mesaj gönderen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Benfica taraftarlarını unutmam. Bu sene yeniden şampiyon olmalarını istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için