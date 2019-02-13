Talisca'dan Benfica için Galatasaray uyarısı!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Benfica maçı öncesinde Beşiktaş ve Benfica'nın eski oyuncusu Anderson Talisca'dan açıklama geldi.
Brezilyalı futbolcu, zorlu maç öncesinde Portekiz ekibine seslendi ve ''Galatasaray'ın kadrosu görmeyeli epey değişmiş. O yüzden şu an nasıl bir takım olduklarını bilmiyorum. Ancak taraftarlarının çok ateşli olduğunu söyleyebilirim. Tribünler, Benfica üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır. Buna garanti verebilirim.'' şeklinde konuştu.
''YENİDEN ŞAMPİYON OLMALARINI İSTERİM''
Eski takımına da mesaj gönderen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Benfica taraftarlarını unutmam. Bu sene yeniden şampiyon olmalarını istiyorum.'' sözlerini kullandı.
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Brezilyalı futbolcu, zorlu maç öncesinde Portekiz ekibine seslendi ve ''Galatasaray'ın kadrosu görmeyeli epey değişmiş. O yüzden şu an nasıl bir takım olduklarını bilmiyorum. Ancak taraftarlarının çok ateşli olduğunu söyleyebilirim. Tribünler, Benfica üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır. Buna garanti verebilirim.'' şeklinde konuştu.
''YENİDEN ŞAMPİYON OLMALARINI İSTERİM''
Eski takımına da mesaj gönderen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Benfica taraftarlarını unutmam. Bu sene yeniden şampiyon olmalarını istiyorum.'' sözlerini kullandı.
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