Talisca'dan Benfica için Galatasaray uyarısı!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Benfica maçı öncesinde Beşiktaş ve Benfica'nın eski oyuncusudan açıklama geldi.Brezilyalı futbolcu, zorlu maç öncesinde Portekiz ekibine seslendi ve ''Galatasaray'ın kadrosu görmeyeli epey değişmiş. O yüzden şu an nasıl bir takım olduklarını bilmiyorum. Ancak'' şeklinde konuştu.Eski takımına da mesaj gönderen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Benfica taraftarlarını unutmam. Bu sene yeniden şampiyon olmalarını istiyorum.'' sözlerini kullandı.