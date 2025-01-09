Talisca oynamadı, Ronaldo 917. golünü attı!

Suudi Arabistan Ligi 14. hafta maçında Al-Nassr, sahasında Al Akhdoud'u 3-1 mağlup etti. Talisca karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Talisca oynamadı, Ronaldo 917. golünü attı!
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09 Ocak 2025 22:08
Suudi Arabistan Ligi 14. hafta maçında Al-Nassr, sahasında Al Akhdoud'u 3-1 yendi. Al-Awwal Park'ta oynanan maçı Al-Nassr 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29 ve 88. dakikalarda Sadio Mane, 42. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. Akhdoud'un tek golü 6. dakikada Godwin'den geldi.

Portekizli yıldız, bu maçta attığı golle kariyerindeki 917. golünü attı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca, maç kadrosunda yer almadı ve karşılaşmayı trübünden takip etti.

Bu sonucun ardından Al-Nassr puanını 28'e çıkardı. Akhdoud ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al-Nassr, Al-Taawon ile oynayacak. Akhdoud ise Al-Fayha ile karşılaşacak.

 

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