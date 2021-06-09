Talisca'nın paylaşımında Aboubakar gerçeği

Son 10 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan ve bu sayede "30 maç oynarsa sözleşmesi uzar" maddesini işletmeyen, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirerek Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer oldu.Asıl gerçek ise Talisca'nın aylar öncesinden yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı.Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından Aboubakar ile Beşiktaş'ta oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak, "" notunu düşmüştü.Daha önce Talisca'yı transfer eden Al-Nassr, salı akşamı da Aboubakar transferini açıkladı.Bu paylaşımla Aboubakar'ın Al-Nassr ile aylar öncesinden anlaştığı ortaya çıktı. Son 10 hafta sakatlık bahanesiyle oynamayan Kamerunlu futbolcu, Sivasspor maçının ilk yarısında da sakatlanma bahanesiyle oyundan çıkmıştı.Siyah beyazlı kulüp, uzun süredir yeni kontrat görüşmesi yaptığı Vincent Aboubakar ile uzlaşma sağlayamaması ve futbolcunun Al Nassr'a transfer olduğunun resmen açıklanmasının ardından Kamerunlu ismi sosyal medyada takipten çıktı.Vincent Aboubakar ise kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi sürdürüyor...