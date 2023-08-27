Talisca'nın geleceği belli oluyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın geleceğine 24 saat içinde karar verileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Talisca'nın geleceği belli oluyor
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27 Ağustos 2023 01:23
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 01:26
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın geleceği belli oluyor.

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağına dair kararını 24 saat içinde kulüp yönetimine bildirecek.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ANILIYOR

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın ismi, eski kulübü Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 2 lig maçına çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.



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