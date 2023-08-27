Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın geleceği belli oluyor.



Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağına dair kararını 24 saat içinde kulüp yönetimine bildirecek.



BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ANILIYOR



Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın ismi, eski kulübü Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.



Bu sezon Al Nassr formasıyla 2 lig maçına çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.







