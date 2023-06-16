Talisca: 'Felipe Melo da biliyor'

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Mata'nın ayrılmasının ardından transfer çalışmalarına başladı.
Türkiye'de oynadığı dönemde futbolseverlerin takdirini kazanan Anderson Talisca'nin adı da Galatasaray'la anılmıştı. Brezilyalı yıldız futbolcu Türkiye hakkında fikirlerini açıkladı.
TALİSCA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Futbol hayatını Al-Nassr'da sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, "Fora do Jogo" adlı podcast programına konuk oldu. Yıldız futbolcu programda Avrupa ve Asya'daki deneyimlerinden bahsetti.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ"
Şu anda Cristiano Ronaldo ile Al-Nassr'ın başarısı için ter döken Anderson Talisca, dünyanın en iyi taraftarına sahip takımın Beşiktaş olduğunu ifade etti. "Benim ve orada oynayanlar için onlar dünyanın en iyisi" diyen Talisca, Beşiktaş taraftarını unutamadığını da ekledi.
"MELO DA BUNU BİLİYOR"
Taraftarlardan bahsetmeye devam eden Anderson Talisca, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo ve Corinthians'ın da çok iyi olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı: ' Beşiktaş taraftarı, dünyanın en iyisi. Flamengo ve Corinthians taraftarı da çok iyi ama Beşiktaş'ın eşi benzeri yok. Bunu daha önce Türkiye'de oynayan Felipe Melo da biliyor' ifadelerini kullandı.
Türkiye'de oynadığı dönemde futbolseverlerin takdirini kazanan Anderson Talisca'nin adı da Galatasaray'la anılmıştı. Brezilyalı yıldız futbolcu Türkiye hakkında fikirlerini açıkladı.
TALİSCA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Futbol hayatını Al-Nassr'da sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, "Fora do Jogo" adlı podcast programına konuk oldu. Yıldız futbolcu programda Avrupa ve Asya'daki deneyimlerinden bahsetti.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ"
Şu anda Cristiano Ronaldo ile Al-Nassr'ın başarısı için ter döken Anderson Talisca, dünyanın en iyi taraftarına sahip takımın Beşiktaş olduğunu ifade etti. "Benim ve orada oynayanlar için onlar dünyanın en iyisi" diyen Talisca, Beşiktaş taraftarını unutamadığını da ekledi.
"MELO DA BUNU BİLİYOR"
Taraftarlardan bahsetmeye devam eden Anderson Talisca, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo ve Corinthians'ın da çok iyi olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı: ' Beşiktaş taraftarı, dünyanın en iyisi. Flamengo ve Corinthians taraftarı da çok iyi ama Beşiktaş'ın eşi benzeri yok. Bunu daha önce Türkiye'de oynayan Felipe Melo da biliyor' ifadelerini kullandı.