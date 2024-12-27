Talisca endişesi: Bir 'sakatlık' çıkmasın

Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca, geçen sezon ameliyat oldu, 119 gün sahalardan uzak kaldı. Bu sezon da iki kez sakatlandı. İşte detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Talisca endişesi: Bir 'sakatlık' çıkmasın
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27 Aralık 2024 10:41
Son güncelleme 27 Aralık 2024 10:43
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi ile ciddi bir riske giriyor. Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu, futbol dışındaki aktiviteleri ve menajerlerinin yüksek para talebi, transfer öncesi ciddi şüpheler uyandırıyor. Talisca, 3 Mart'ta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu ve 119 gün futbol oynamadı.

HOCASI GÖNDERİLDİ

Sahalara dönüşünden sonra iki kez daha kas sakatlığı yaşadı. Al Nassr eski teknik direktörü Portekizli Luis Castro, Talisca'nın gönderilmesini istedi. Castro, "Talisca çok önemli ve özel bir oyuncu ama buna rağmen tekrarlayan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmasını istedim" dedi.

UÇUK KOMİSYON

Talisca kaldı ama Castro kovuldu. Yeni teknik direktör Stefano Pioli de Brezilyalı'dan verim alamadı. Suudi gazeteciler, Talisca'nın sahada tembel olduğunu ve hiç koşmadığını yazıyor. Menajeri de uçuk bir komisyon istiyor. Rap albümü çıkaran Talisca'nın aklının futbolda olmaması da bir başka sorun. 

 
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