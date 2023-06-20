Talisca: 'Çalıştığım en iyi teknik direktör Jesus'

Al Nassr'da kariyerine devam eden Anderson Talisca, Benfica'da birlikte çalıştığı Jorge Jesus için övgü dolu ifadeler kullandı.



Talisca, Jesus'un kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu ayrıca, Brezilya Milli Takımı ile adı geçen Jesus'un doğru isim olduğunu kaydetti.



"KARİYERİMDEKİ EN İYİ HOCA"



Talisca, "Jesus, kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik direktör. Birçok antrenörle çalıştım ama açık ara en iyisi Jorge Jesus'tu" dedi.



"BREZİLYA'DA DA İYİ İŞLER YAPACAKTIR"



Brezilya Milli Takımı için Jesus'un adının geçmesini değerlendiren yıldız futbolcu, "Flamengo'da olduğu gibi Brezilya Milli Takımı'nda da çok iyi işler yapabilir. Çok çalışkan, çok doğru bir isim. Kazanan biri, bir baba gibi ve sporcularla iletişim kurmada çılgın bir tarzı var. Jesus'un mizacının şakası yok ama o kazanan biri." sözlerini sarf etti.



Talisca, ayrıca Jesus'un mesleğini yoğun bir şekilde yaşadığı için Portekizli teknik adam hakkında "bir psikopat" tanımlamasında bulundu. Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nda çok iyi işler yapacağını vurgulayan Talisca, ayrıca birkaç Brezilyalı antrenörün de Milli takım'da başarılı olabileceğini aktardı.



BREZİLYA VE SUUDİ ARABİSTAN



Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı'nın yanı sıra Suudi Arabistan Milli Takımı'yla da anılıyor. Öte yandan Brezilya'dan Globo, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladığını öne sürmüştü.





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