Talisca Beşiktaş'ı unuttu! ''Her şeyi Benfica'da öğrendim''

'nin'dan 19,2 milyon euroya bonservisini aldığı, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.'nın, Portekiz basınına verdiği röportajında Avrupa'da adını duyurduğu Beşiktaş'tan bahsetmemesi dikkat çekti.Çin'de çok başarılı bir sezon geçiren Talisca, kariyeriyle ve öğrendikleriyle ilgili konuşurkendedi.Talisca, her şeyi Benfica'ya borçlu olduğunu söylerkenifadelerini kullandı.