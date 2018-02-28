Talisca: ''Beşiktaş, doğru tercihti''

'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu, siyah beyazlı takıma gelmenin doğru bir tercih olduğunu belirtti. 2 yıldır kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Talisca, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ta kendisini evinde gibi hissettiğini kaydeden Talisca, ''Benfica'dan Beşiktaş'a gelmem doğru bir tercihti. Şu an Türkiye'nin şampiyon takımındayım ve tekrar şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktık ve maksimumu verdim. Beşiktaş formasını giymekten çok mutluyum. Buraya geldiğim günden beri ailem ve ben kendimizi evimizde hissediyoruz. Gerçekten de Beşiktaş'a gelmekle çok iyi bir karar verdim.'' şeklinde konuştu.Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği pozisyonda oynayabileceğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, ''Her pozisyonda takıma yardımcı olmaya çalışırım. Bugün, orta saha ve ileriye dönük orta sahada serbest olarak oynuyorum. Teknik direktör, beni ileride veya geriye dönük oynatmak isterse benim için sorun değil.'' sözlerini kullandı.2018 Dünya Kupası'nda Brezilya formasını giymek istediğini belirten Talisca, ''Brezilya Milli Takımı için bir şansım olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar şansımı kovalayacağım. Dünya Kupası'nda Brezilya forması giymek benim için müthiş bir onur olacaktır. Milli Takım için benim pozisyonumda oynayan oyuncuların hepsi çok iyi. Giuliano da bu futbolculardan birisi. Bu futbolcular arasında yer alabilirsem çok mutlu olurum.'' dedi.Fenerbahçe derbisi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesi hakkında da konuşan Brezilyalı yıldız, ''Fenerbahçe derbisi çok özeldi. Atmosfer inanılmazdı. Herkes bu maça odaklanmıştı. İkisi de çok iyi takım. Açık konuşmak gerekirse Bayern Münih gibi güçlü bir takıma karşı kaybetmeye yakındık. Yine de kazanmak için sahaya çıktık ancak olmadı. Kaybettikten sonra hocamızın tüm istediklerini yaptık, maksimum konsantrasyonda kalmaya çalıştık. Rövanş maçında şüphesiz ki işleri tersine çevirmemiz çok zor ancak iyi bir futbol oynayıp taraftarlarımızı eğlendirmek istiyoruz.'' diye konuştu.