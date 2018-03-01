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Talisca: ''Benfica ile sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım''

İki sezondur kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz günlerde Benfica ile olan sözleşmesini uzatan Talisca, 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından transferi hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Talisca: ''Benfica ile sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım''
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01 Mart 2018 23:07
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından transferi hakkında çarpıcı sözler kullandı. 

''BURADA KALSAYDIM EĞER...''

İki sezondur kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan ve Benfica ile sözleşmesini uzatan Talisca, konu hakkında ''Ben burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Kulüpler arasında bazı problemler çıktı. FIFA'lık bir durum söz konusuydu. Avrupa'da oynamama riski ile karşılaştım. Burada kalsaydım sadece ligde oynayacaktım. Böyle olunca da sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım. Bu konudan başkanın da haberi var.'' dedi. 

''ONLARIN OYUNUNA GELDİK''

2-2 biten Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Brezilyalı futbolcu, ''Çok sert bir mücadele oldu sahada. Bir yerden sonra futbol oynamayı bırakıp onların oyununa geldik. Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar.  Onlara uyunca biz de kartlar görmeye başladık.'' sözlerini kullandı. 

''EN AZINDAN YENİLMEDİK''

Fenerbahçe'nin üzerinde büyük baskı olduğunu belirten yıldız isim ''Pazar günkü maçları kaybetmek onlara baskı yarattı. Bugün muhakkak kazanmaları lazımdı. Onun için baskı hissettiler. Güzel de bir gol attılar. Önemli olan maçı iyi bitirmekti, en azından yenilmedik.'' şeklinde konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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