Talisca attı, Al Nassr turladı

Asya Şampiyonlar Ligi play-off turunda Al-Nassr kendi sahasında Al-Ahli Dubai'yi 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Talisca attı, Al Nassr turladı
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22 Ağustos 2023 22:22
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 22:38
Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında sahasında Al-Ahli Dubai'yi 4-2 mağlup etti.

Al-Nassr'agalibiyeti getiren goller 12. ve 90.+5. dakikada Anderson Talisca, 89'da Sultan Al Ghannam ve 90+7'de Marcelo Brozovic kaydetti. Al-Ahli'de 19. ve 47. dakikada Yahya Al Ghassani attığı mağllubiyeti engelleyemedi

Al-Nassr bu galibiyetle adını bir gruplara yazdırırken, Al-Ahli turnuvaya veda etti.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmada Al-Fateh deplasmanına giderken, Al-Ahli, Al-Bataeh ile karşılaşacak.

İşte Talisca'nın galibiyetin fitilini ateşlediği gol

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