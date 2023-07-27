Talisca, Al-Nassr fotoğrafını kaldırdı! 'Yeni proje'

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca sosyal medyasında değişikliğe gitti. Al-Nassr yazısını kaldıran Brezilyalı futbolcu "Yeni proje" paylaşımında bulundu
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, 2021-22 sezonunda transfer olduğu Al-Nassr'la Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Suudi Pro Ligi'nde geçen sezon 23 maça çıkan Talisca, 20 gol ve 2 asistle 22 gollük skor katkısı sağladı.
TALISCA'YA TEPKİ
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla Portekiz'in Benfica takımı hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Benfica sahadan 4-1 galip ayrılmıştı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre karşılaşmayı 16 bin seyirci izledi.
Tribünlerin Al Nassr takımındaki iki oyuncuya ise farklı tepkiler gösterdikleri belirtildi. Cristiano Ronaldo'yu alkışlayan tribünlerin, Anderson Talica'yı ise ıslıkladıkları bildirildi.
BEŞİKTAŞ DÖNEMİNDEKİ HAREKETİ UNUTULMADI
Talisca'nın Beşiktaş formasıyla Benfica'ya karşı yaptığı hareketlerden dolayı tribünlerin kendisine bu tepkiyi gösterdiği belirtildi. Beşiktaş ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2016-17 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
Estadio da Luz'daki karşılaşmada siyah-beyazlılar, Talisca'nın eski takımına karşı 90+3'te attığı golle yenilgiden kurtulmuş, Talisca'nın eski takımı Benfica karşısındaki gol sevinci ve sonrasında yaşananlar gündem olmuştu.
3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI
Cristiano Ronaldo'nun takımda istemediği iddia edilen Talisca'nın sosyal medyada yaptığı değişiklik transfer dedikodularına neden oldu. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ismi yazılan Brezilyalı yıldızın geleceği merak ediliyor.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, 2021-22 sezonunda transfer olduğu Al-Nassr'la Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Suudi Pro Ligi'nde geçen sezon 23 maça çıkan Talisca, 20 gol ve 2 asistle 22 gollük skor katkısı sağladı.
TALISCA'YA TEPKİ
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla Portekiz'in Benfica takımı hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Benfica sahadan 4-1 galip ayrılmıştı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre karşılaşmayı 16 bin seyirci izledi.
Tribünlerin Al Nassr takımındaki iki oyuncuya ise farklı tepkiler gösterdikleri belirtildi. Cristiano Ronaldo'yu alkışlayan tribünlerin, Anderson Talica'yı ise ıslıkladıkları bildirildi.
BEŞİKTAŞ DÖNEMİNDEKİ HAREKETİ UNUTULMADI
Talisca'nın Beşiktaş formasıyla Benfica'ya karşı yaptığı hareketlerden dolayı tribünlerin kendisine bu tepkiyi gösterdiği belirtildi. Beşiktaş ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2016-17 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
Estadio da Luz'daki karşılaşmada siyah-beyazlılar, Talisca'nın eski takımına karşı 90+3'te attığı golle yenilgiden kurtulmuş, Talisca'nın eski takımı Benfica karşısındaki gol sevinci ve sonrasında yaşananlar gündem olmuştu.
3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI
Cristiano Ronaldo'nun takımda istemediği iddia edilen Talisca'nın sosyal medyada yaptığı değişiklik transfer dedikodularına neden oldu. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ismi yazılan Brezilyalı yıldızın geleceği merak ediliyor.