Talbi: 'Bülent Uygun ile iyi bir ivme yakaladık'

Rizespor kalecisi Tarık Çetin ve stoperlerden Talbi, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Maçta yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 24 yaşındaki Tarık Çetin, "Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştık, Karadeniz derbisi oynayacağımızın farkındaydık. Son haftalarda 1 puanın bile iyi olduğunun farkındayız. Çok çabuk toparlanıp, Antalya'ya gideceğiz. Takım arkadaşlarımı mücadelesinden dolayı tebrik ederim." dedi.



Talbi ise, "Biz bu maçı kazanmayı kalpten istiyorduk, çok önemli bir karşılaşmaydı. Savunma olarak iyi işler yaptık, gol yemedik. Yeni hocamız Bülent Uygun ile ivme yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Elimize fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.



