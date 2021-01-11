Talat Papatya: 'Teknik direktör için sıkı çalışıyoruz'

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, teknik direktör İlhan Palut'un yerine getirecekleri isim konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, İlhan Palut'a teşekkür ederek yollarını ayırdıklarını ve kulüp kültürüne yakışan bir vedanın gerçekleştiğini belirtti.



"Maalesef bu futbol ikliminde 6 maçta alınan sonuçlar, bir değişimi kaçınılmaz kılıyor." değerlendirmesinde bulunan Papatya, "Bir yılı aşkın süredir çalıştığımız İlhan Palut hocamız, Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olacaktır. Teknik direktör konusunda hem yurt içi hem de yurt dışı temaslara ivedilikle başladık. Görüşmelerimiz sürüyor ancak cumartesi günü oynayacağımız Konyaspor maçına, geçen sezon Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi kulüp bünyesindeki hocalarımız ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Çeşitli fon ve şirketlerin kulübe yatırım yapmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini de aktaran Papatya, şunları kaydetti:



"İmza aşamasına gelindiği noktada başkanımız daha önce söylediği gibi tüm bilgileri camiamız ile paylaşacaktır. Zaten bu hafta içi hoca konusu da netleştiğinde, başkanımız hem hoca hem de gündemi meşgul eden ve kafada soru işareti oluşturan konularla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Son dönemde bizim kulüp olarak önceliğimiz ara transfer dönemi oldu. Göztepe'mize katkı sağlayacak oyuncuları takımımıza katmak için, güvendiğimiz scout ekibimiz yoğun bir çalışma sürdürüyor. Şu anda bu konuşmayı yaparken bile bazı transferler sonlanmış olabilir. Tabii ki ara transfer dönemi her zaman zor bir süreçtir ama gereken takviyelerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın."



