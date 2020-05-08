Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için flaş karar

Beyoğlu Kaymakamlığı, koronavirüs mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.Yapılan yazılı açıklamada, "Normalleşme süreci boyunca Türkiye'nin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağı bahisle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişiler arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine karar verildi" denildi.