İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Ticari Taksilere" ilişkin yeni genelge yayımladı.Buna göre, taksilere yönelik hijyen tedbirleri belirlendi."Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek.Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak.Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek."