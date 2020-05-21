Taksi 4 filmi nerede çekildi? Taksi 4 konusu ne, oyuncu kadrosu

Taksi 4 filmi, daha önceki üç filmin devamı olarak ekranlara geliyor. Taksi 4, 1 Haziran 2007 yılında vizyona girerken filmin yönetmenliğini Gérard Krawczyk yaptı. Fransız yapımı olan filmi viyona girdiği tarihten itibaren 15 hafta boyunca vizyonda kalırken 54.349 seyirci tarafından izlendi ve 409.347,00 TL hasılat elde etti.Fransız yapımı filmin başrollerinde Sammy Naceri, Frederic Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Wiklund, Edouard Montoute, Jean-Luc Couchard, François Damiens yer alıyor.Komiser Gilbert, sıradan bir Otel temizlikçisini terörist, ünlü Futbolcu Djibril Cisse'yi ise kaçak bir göçmen sanmıştır. Belçikalı bir suçlu Afrika'ya gönderilmeden önce 24 Saat boyunca Marsilya polisine emanet bırakılır. Emilien, o kadar saf bir polistir ki, bunun farkına varan hırsız, Emilien'i aslında masum biri olduğuna kolayca ikna eder.