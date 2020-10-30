Takımların forma markalarını tahmin et?

Bu içeriğimizde sizden takımların forma markalarını doğru tahmin etmenizi istiyoruz

Haber; Sporx.com
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Takımların forma markalarını tahmin et?
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30 Ekim 2020 14:42
Formalara bakarak markasını tahmin edebilir misin? Süper Lig'in 4 devi ve Avrupa'dan 6 büyük takımın formaları ile görsel hafızamızı test ediyoruz...
 


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