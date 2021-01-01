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Takımlar, Tucker ve House takası için Rockets'a ulaşıyor

Houston Rockets ekibinin, PJ Tucker ve Danuel House için başka takımlardan takas ilgisi gördükleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets ekibinin, PJ Tucker ve Danuel House için başka takımlardan takas ilgisi gördükleri bildirildi.

Tucker'ın uzun zamandır müsait olduğuna inanılıyordu ve House ise aynı zamanda rakip takımların takas adayı olarak aradığı bir oyuncuydu.

ESPN'den Brian Windhorst, konuyla ilgili şunları söyledi:

"PJ Tucker'ın adını duymuştum. Danuel House'ın da adını duymuştum. En azından bazı ekipler Danuel House hakkında biraz araştırma yapıyor, ne kadar takasa müsait, onu bilmiyorum. Bazı ekiplerin onu yokladığını ve arka planda bazı işler yürüttüklerini duymuştum."

Windhorst, Rockets'ın Tucker için bir ilk tur seçimi veya üç adet ikinci tur seçimi arayıp aramadığı iddiaları üzerine ise, şu şekilde konuştu:

"Böyle bir aritmetiğin yapıldığını hiç duymadım."

Şu anda, playoff takımlarının çoğu da dahil olmak üzere, ilk tur Draft tercihi "ipotekli" olan yaklaşık 15 takım bulunuyor.

Tucker, bu sezon sonunda serbest bir oyuncu olacak.


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