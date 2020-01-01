Takımlar, serbest oyuncu dönemi için 20-21 Kasım'a hazırlanıyor

Bazı takımların, NBA'in serbest oyuncu döneminin, 18 Kasım'daki NBA Draftı'ndan 48-72 saat sonra, 20 Kasım veya 21 Kasım gibi düzenlenmesine hazırlandıkları bildirildi.



New York Times'tan Marc Stein'a göre bu durum, 2020-21 NBA sezonunun 22 Aralık'ta başlaması için önerilen olası plan nedeniyle ortaya çıkmış durumda.



Stein, konuyla ilgili bu hafta sonuna kadar daha fazla netlik beklendiğini de sözlerine ekledi:



"Bana söylendiği üzere, 2020-21 sezonunun 22 Aralık'ta başlamasına dair plan geçerli olursa, bazı takımlar NBA serbest oyuncu döneminin 20 Kasım veya 21 Kasım gibi - 18 Kasım NBA Draftı'ndan 48 ila 72 saat sonra - erken bir tarihte başlamasına hazırlanıyorlar. Hafta sonuna doğru daha fazla netlik bekleniyor."



Başlangıçta NBA'in, gelecek sezonun başlangıcını 2021'e erteleyeceğine ve serbest oyuncu döneminin, Kasım ayının sonlarında veya hatta 1 Aralık'ta başlayacağına inanılıyordu.



Antrenman kamplarının başlaması için 1 Aralık'ı hedeflediği iddia edilen NBA için, artık bu bir seçenek olarak gözükmüyor.



22 Aralık sezon başlangıç tarihi, NBPA (Oyuncular Sendikası) bunu henüz onaylamadığından ötürü, hala bir fikir olarak ortada bulunuyor.



Serbest oyuncu döneminin resmi olarak ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerle beraber, bazı serbest oyuncuların halihazırda yeni anlaşmalar yaptığına dair söylentiler de konuşulmuştu.



