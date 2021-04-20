Takımınızın Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını ister misiniz?

Tuttuğunuz takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını ister misiniz?



— Sporx (@sporx) April 20, 2021

12 Avrupa kulübü tarafından yeni oluşturulan ve tartışmaları başlatan Avrupa Süper Ligi, 2021/22 sezonundan itibaren oynanmaya başlanacak.İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid; İtalya'dan Inter, Juventus ve Milan; İngiltere'den Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Arsenal ligin kurucu 12 üyesi oldu. Bu 12 takım dışında 3'ü kurucu olmak üzere 8 takım daha Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek.Avrupa Süper Lig, kurucu üyelerine 3.5 milyar euro'dan dengeli bir pay dağıtacak. Kalan 5 kulübe ise 100'er milyon euro ödeyecek.Peki, sizin kulübünüz Avrupa Süper Ligi'nden katılım teklifi alsaydı kabul eder miydiniz?