Takımınızın Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını ister misiniz?

12 kurucusu olan ve 8 kulübü daha bünyesine katmaya çalışan Avrupa Süper Ligi, 2021/22 sezonunda başlayacak.

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Takımınızın Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını ister misiniz?
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20 Nisan 2021 11:53
12 Avrupa kulübü tarafından yeni oluşturulan ve tartışmaları başlatan Avrupa Süper Ligi, 2021/22 sezonundan itibaren oynanmaya başlanacak.

İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid; İtalya'dan Inter, Juventus ve Milan; İngiltere'den Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Arsenal ligin kurucu 12 üyesi oldu. Bu 12 takım dışında 3'ü kurucu olmak üzere 8 takım daha Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Avrupa Süper Lig, kurucu üyelerine 3.5 milyar euro'dan dengeli bir pay dağıtacak. Kalan 5 kulübe ise 100'er milyon euro ödeyecek.

Peki, sizin kulübünüz Avrupa Süper Ligi'nden katılım teklifi alsaydı kabul eder miydiniz?



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