Takım arkadaşlarının kramponlarını çalarken yakalandı

Fransa'nın Bordeaux takımında oynayan ve adı açıklanmayan bir genç oyuncunun takım arkadaşının kramponlarını çalarak internet üzerinden sattığı ortaya çıktı.



RMC Sport'un haberinde Bordeux'da forma giyen genç oyuncunun kız arkadaşı tarafından ifşa edildiği ve kulüp yönetimi tarafından 1 maç kadrodışı bırakılıp para cezası aldığı kaydedildi.



Olayın ortaya çıkmasından sonra ise takım arkadaşlarının genç oyuncuya sırt çevirerek takımdan uzaklaştırılmasını yönetimden talep ettiği bilgisi haberin devamında yer aldı.



Bordeaux 29 haftası geride kalan Ligue 1'de 22 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.





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