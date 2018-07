Takım arkadaşlarından N'Golo Kante'ye övgü: ''15 ciğeri var sanki!''

Fransa'nın Arjantin'i 4-3 yenip çeyrek finale yükseldiği maçın ardından manşetleri 19 yaşındaki Kylian Mbappe süslerken başarının gizli mimarları arasında N'Golo Kante'nin performansı da dikkat çekiyor.



1.68 boyundaki Kante, Fransa'nın en çok koşan isimlerinin başında gelirken takım arkadaşları da Chelsea forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun başarısını görmezden gelemedi.



''HER YERE KOŞUYOR, 15 CİĞERİ VAR!''



Paul Pogba, takım arkadaşı için ''Her yere koşuyor, sanki 15 ciğeri var!'' derken sol bek Lucas Hernandez, ''Kante sahanın her yerinde. Nereye baksam onu görüyorum.'' şeklinde konuştu.



''KANTE VARKEN SAHADA 12 KİŞİYİZ''



Forvet oyuncusu Olivier Giroud ise ''Bir anda ortaya çıkıyor. Kante varken sahada 12 kişi oynuyor gibiyiz.'' sözlerini kullandı.



Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kante, Fransa'nın oynadığı her maçta 90 dakika sahada kaldı.