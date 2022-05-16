Takım arkadaşlarından Berke Özer'e veda mesajı

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçında son kez Kadıköy'ün çimlerine çıkan Berke Özer'e takım arkadaşları veda etti. Kulübü ile sözleşmesi sona eren kaleci Berke Özer, Fatih Karagümrük maçında Kadıköy'de son kez boy gösterdi. Maç sonunda Instagram hesabından 'sarı-lacivert kalp' paylaşımı yapan genç file bekçisine takım arkadaşları veda etti.Mert Hakan Yandaş, Berke'nin yaptığı paylaşımının altınaşeklinde yazarak veda etti. Sarı-lacivertli takımın üçüncü kalecisi Ertuğrul Çetin defadelerini kullandı.Berke Özer, 11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 21 yaşındaki eldiven, bu sezon Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig 'de 14 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.