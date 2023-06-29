Takım arkadaşları: 'Icardi, Galatasaray'a dönecek'

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray önceki akşam Florya'da yeni sezon için çalışmalara başladı.
Taraftar kadar sarı-kırmızılı futbolcuların da gündem maddesi Icardi'nin dönüp dönmeyeceğiydi.
Takım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylediler.
"MALİ DURUMA BAKARSAK GELMEZ AMA..."
Yapılan yorumlarda, "Mali şartlara ve Suudi Arabistan ihtimaline bakarsak gelmez ama İcardi, Galatasaray'ı çok sevdi ve taraftarlar tarafından da çok sevildi. İstanbul'u, taraftarı ve buradaki yaşamı seviyor. Alışkanlığını ve buradaki rahatını bozmak istemez. Son dakikaya kadar Galatasaray'ı zorlar ve bekler" ifadeleri ön plana çıktı.
Taraftar kadar sarı-kırmızılı futbolcuların da gündem maddesi Icardi'nin dönüp dönmeyeceğiydi.
Takım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylediler.
"MALİ DURUMA BAKARSAK GELMEZ AMA..."
Yapılan yorumlarda, "Mali şartlara ve Suudi Arabistan ihtimaline bakarsak gelmez ama İcardi, Galatasaray'ı çok sevdi ve taraftarlar tarafından da çok sevildi. İstanbul'u, taraftarı ve buradaki yaşamı seviyor. Alışkanlığını ve buradaki rahatını bozmak istemez. Son dakikaya kadar Galatasaray'ı zorlar ve bekler" ifadeleri ön plana çıktı.