Takım arkadaşları Ghezzal'ı unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular, Aboubakar'ın gol sevincinde, kayınvalidesi ve oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'ı unutmadı.
Siyah-beyazlı futbolcular, golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini gösterdi.
Siyah-beyazlı futbolcular, golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini gösterdi.