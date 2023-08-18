Takım arkadaşları Ghezzal'ı unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular, oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'a destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Takım arkadaşları Ghezzal'ı unutmadı
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18 Ağustos 2023 00:20
Beşiktaşlı futbolcular, Aboubakar'ın gol sevincinde, kayınvalidesi ve oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular, golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini gösterdi.

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