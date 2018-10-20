Takım arkadaşları, Ayton'ın enerjisini seviyor

Phoenix Suns'ın NBA Draftında 1 numaradan seçtiği çaylağı DeAndre Ayton, soyunma odasında mizahi kişiliğiyle dikkat çekiyor. "İnsanları eğlendirmeyi sevdiğini"
söyleyen Ayton, "Kendime sadece bir basketbol oyuncusu olarak bakmıyorum."
şeklinde konuştu ve bazı takım arkadaşları da Ayton için benzer ifadeleri kullandı:
Jamal Crawford: "Komik adam."
Troy Daniels: "Soyunma odasının temposunu yükseltiyor. Buraya 'Ah lanet olsun işe gelmek zorundayım.' şeklinde gelmek istemezsiniz. Soyunma odasında bazı şeyleri canlı tutuyor, ki bu da eğlenceli bir şey. Bu aradığınız bir şey."
Ayton, ligdeki ilk karşılaşmasında 18 sayı, 10 ribaund ve 1 blok rakamlarına ulaşmıştı.